Domenica In, la Venier affonda D’Agostino: “Non ripetiamo l’errore fatto con Frizzi” (Di domenica 12 gennaio 2020) Nel cuore di Mara Venier c’è un ricordo che brucia, che fa male. Una ferita che torna, ogni tanto, a pulsare: è quella che si è aperta il 26 marzo 2018, quando si è spento Fabrizio Frizzi. E questo dolore si è palesato con grande forza durante l’ultima puntata di Domenica In. Nello specifico, Mara Venier si è infuriata durante la parte del programma, quella dedicata al Festival di Sanremo 2020. La conduttrice ha ricavato uno spazio talk-show per discutere dell’attesissimo evento canoro insieme ad alcuni personaggi di rilievo: Roby Facchinetti, Mietta, Dario Salvatori, Marino Bartoletti, Marco Molendini e Roberto D’Agostino. Il talk è iniziato in maniera abbastanza tranquilla, con chiacchiere e momenti distesi. Tuttavia, il giornalista Roberto D’Agostino si è mostrato da subito molto duro nei confronti di Amadeus, criticandone le scelte e definendo ... Leggi la notizia su dilei

