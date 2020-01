Domenica In, Eleonora Daniele sulla gravidanza: “Pensavo di non farcela” (Di domenica 12 gennaio 2020) Eleonora Daniele parla della sua gravidanza a Domenica In e rivela: “Pensavo di non farcela” Eleonora Daniele è stata oggi ospite a Domenica In da Mara Venier. Tema centrale dell’intervista è stata la sua gravidanza, annunciata una settimana fa nel programma Storie Italiane. E a proposito della dolce attesa, Eleonora ha ammesso… “Mi ero messa in testa che non ci sarei riuscita. Pensavo di non farcela, perché ho dedicato troppo tempo al lavoro. E invece dopo il matrimonio è arrivata la magia, si vede che Dio ha voluto così…” Insomma, Eleonora Daniele a Domenica In ha parlato della sua gravidanza e del fatto che, avendo 43 anni, tutto sarebbe stato più difficile e invece, oggi abbiamo visto una donna raggiante, felice e soprattutto tanto innamorata del suo pancione, che presto diventerà Carlotta, in onore della sua nonna materna. Domenica In, ... Leggi la notizia su lanostratv

