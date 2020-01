Domenica In, Eleonora Daniele spiazza Mara Venier: “Tu sarai la madrina di mia figlia Carlotta” (Di domenica 12 gennaio 2020) La conduttrice di “Storie Italiane” Eleonora Daniele è stata ospite di Mara Venier nell’ultima puntata di Domenica In e, parlando della sua inaspettata gravidanza, ha spiazzato tutti facendo una proposta in diretta alla padrona di casa. “Mi piacerebbe tanto che tu facessi da madrina a Carlotta, quando farà il battesimo“, ha detto infatti Eleonora Daniele. E Mara Venier, visibilmente emozionata, ha accettato volentieri: “Oh mio Dio! Ma me lo dici così?… Sono molto felice, ma mi hai preso in contropiede“, le ha detto. “Sei un simbolo di successo e umanità. Io e mio marito abbiamo deciso insieme”, ha rilanciato la Daniele. “Mi sono commossa, oddio”, ha detto ancora Mara Venier, alzandosi ad abbracciarla con le lacrime agli occhi. La figlia di Eleonora Daniele, Carlotta, nascerà a giugno ed è arrivata quando “non ci credevo più. A ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

