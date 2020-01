DIRETTA/ Rende Casertana, risultato 1-1, streaming tv: D'Angelo risponde a Giannotti (Di domenica 12 gennaio 2020) DIRETTA Rende Casertana streaming video e tv: orario, quote, probabili formazioni, risultato live della ventunesima giornata del campionato di Serie C. Leggi la notizia su ilsussidiario

matteosalvinimi : In diretta da Rende (CS) insieme a tanti agricoltori calabresi. Difendere i prodotti della nostra terra non è solo… - Claudiozanott : RT @matteosalvinimi: In diretta da Rende (CS) insieme a tanti agricoltori calabresi. Difendere i prodotti della nostra terra non è solo un… - tagliacerri : RT @matteosalvinimi: In diretta da Rende (CS) insieme a tanti agricoltori calabresi. Difendere i prodotti della nostra terra non è solo un… -