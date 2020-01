Diretta/ Real Madrid Atletico Madrid, risultato 0-0, streaming: Jovic sfiora il gol! (Di domenica 12 gennaio 2020) Diretta Real Madrid Atletico Madrid streaming video Nove: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della finale della Supercoppa di Spagna. Leggi la notizia su ilsussidiario

janlucas1971 : RT @Eurosport_IT: Tutti collegati su @nove e DPlay ( - GoalItalia : Real Madrid e Atletico Madrid si giocano la Supercoppa di Spagna ???? Il racconto LIVE del super derby ?? - OpenGDB : Real Madrid vs Atletico Madrid, per chi non lo sapesse, è in diretta su Canale 9. Joao Felix è un piacere da vedere. #RMAATM -