Diretta Modena Piacenza/ Streaming video tv: derby emiliano al Braglia, Serie C, (Di domenica 12 gennaio 2020) Diretta Modena Piacenza Streaming video e tv: orario, quote, probabili formazioni, risultato live della ventunesima giornata del campionato di Serie C. Leggi la notizia su ilsussidiario

matteosalvinimi : In diretta dal mercato di Soliera (Modena), seguitemi! ?? LIVE ?? - AlexCocco69 : RT @matteosalvinimi: In diretta dal mercato di Soliera (Modena), seguitemi! ?? LIVE ?? - Fantacalciok : Modena – Piacenza: cronaca diretta live, risultato in tempo reale -