Detroit: trama, cast e curiosità del film storico di Kathryn Bigelow (Di domenica 12 gennaio 2020) Domenica 12 gennaio, dalle 21.15 circa in poi su Rai3, va in onda Detroit, film drammatico/storico di Kathryn Bigelow che racconta eventi realmente accaduti nella città statunitense nella seconda metà degli anni 60. Detroit: trailer Detroit: trama La storia è ispirata alle sanguinose rivolte che sconvolsero Detroit nel 1967. Tra le strade della città si consumò un vero e proprio massacro ad opera della polizia, in cui persero la vita tre afroamericani e centinaia di persone restarono gravemente ferite. La rivolta successiva portò a disordini senza precedenti, costringendo così a una presa di coscienza su quanto accaduto durante quell'ignobile giorno di cinquant'anni fa. Detroit: cast John Boyega interpreta Melvin Dismukes, Will Poulter invece è Philip Krauss e Algee Smith presta il suo volto a Larry Reed. Jacob Latimore ha il ruolo di Fred Temple, Jason Mitchell quello di ...

