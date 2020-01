Detroit: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv (Di domenica 12 gennaio 2020) Detroit: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv A cinquant’anni esatti dal Massacro del Motel Algiers, a Detroit, la regista Kathryn Bigelow dedica un film intenso, che si sofferma su alcuni aspetti delle lotte per i diritti degli Afroamericani probabilmente mai trattati così prima di allora. Il film viene distribuito al cinema nel 2017 e vede tra i protagonisti Will Poulter, Hannah Murray, Jack Reynor e John Boyega. Siamo nella cittadina di Detroit nel 1967, circa un anno prima dell’assassinio di Marthin Luther King. Per le strade scoppia una violenta rivolta da parte di ragazzi afroamericani, sedata e repressa nel sangue dalla polizia e dagli uomini dell’esercito. Alcuni ragazzi neri saranno sequestrati all’interno di un Motel e in seguito accusati del Massacro dagli stessi poliziotti che lo avevano compiuto. L’uomo d’acciaio: trama, cast e anticipazioni ... Leggi la notizia su termometropolitico

