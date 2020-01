Detenuti a lavoro in Procura, il provveditore: “Giusto reinserire in società chi ha sbagliato” (Di domenica 12 gennaio 2020) La firma del protocollo tra il Provveditorato campano dell’amministrazione penitenziaria e la Procura di Napoli, grazie al quale 15 Detenuti di Poggioreale e Secondigliano lavoreranno negli uffici giudiziari, ha alzato un polverone di critiche. Sotto accusa la mancata competenza dei reclusi e la misura tampone che non risolve la carenza di personale. Ma il provveditore campano dell’amministrazione penitenziaria Antonio Fullone ribatte: "I Detenuti non vanno ad occupare posti nell’organico e quindi a sottrarre lavoro. Sono persone che hanno sbagliato e, invece di stare ad oziare in cella, fanno riparazione gratuita del reato commesso". E spiega: "Svolgeranno lavori essenziali e di basso profilo tecnico. Esclusi i condannati per reati ostativi, di criminalità organizzata e di allarme sociale". Leggi la notizia su napoli.fanpage

