Date un tocco di Pixel al vostro smartphone con le icone adattive di Pix-Pie (Di domenica 12 gennaio 2020) Pix-Pie icon pack è un'applicazione che consente di personalizzare smartphone e tablet con un pacchetto di icone dall'aspetto minimale ispirate ai dispositivi Google Pixel e ad Android 9 Pie. L'articolo Date un tocco di Pixel al vostro smartphone con le icone adattive di Pix-Pie proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

Cristin97215062 : RT @deborah08875066: @1Rematto Carezze ..date ...ricevute da chi ami rimangono inpresse nella memoria il tocco leggero della sua mano sul v… - deborah08875066 : @1Rematto Carezze ..date ...ricevute da chi ami rimangono inpresse nella memoria il tocco leggero della sua mano su… - GabMat4 : Date il via ad una shit storm in Diretta Riempitemi di insulti pesantiNient’altro si mi tocco ma non mostro -