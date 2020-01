Daniele Dal Moro tronista a Uomini e Donne, Martina: “Tante maschere” (Di domenica 12 gennaio 2020) Daniele Dal Moro: l’ex fiamma Martina Nasoni pare mandare un monito al nuovo tronista di Uomini e Donne Come comunicato da WittyTV, Daniele Dal Moro salirà sul trono di Uomini e Donne. L’imprenditore veronese, classe 1990, vuole trovare l’anima gemella al dating show di Canale 5 o almeno così egli racconta nella clip di presentazione registrata. Per quanto lo riguarda, sul web girano opinioni contrastanti. C’è chi si dice felice della chiamata, e chi, invece, lo critica aspramente, dopo la frequentazione avviata con Martina Nasoni nella Casa del Grande Fratello 16. E adesso la ragazza dal cuore di latta lancia una provocazione alla sua ormai ex fiamma. Su Instagram, l’ex gieffina manda un avvertimento a Daniele Dal Moro: imparerà a sue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerà parecchie maschere e pochi volti. Il messaggio accompagna una fotografia in cui Martina alza un ... Leggi la notizia su kontrokultura

