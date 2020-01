Dai robots alle case senza cucina, otto food-trend del 2020 (Di domenica 12 gennaio 2020) Cosa porterà questo 2020 nel “carrello della spesa” del mondo del food tech? Basta essere attenti osservatori, navigare sui social e leggere i giornali per scovare un po’ di food trend interessanti. Con l’aiuto del guru del food tech, Simone Ridolfi, numero uno del gruppo MVND, CEO di foodys.it e cofounder di OffLunch, ve ne raccontiamo otto: alcuni, come le app antispreco, stanno già spopolando; altri, come i frigoriferi intelligenti e le case con cucine condivise stanno guadagnando un certo terreno nel campo del successo. E poi ci sono progetti rivoluzionari mossi da uno scopo nobile, belli da raccontare ma che forse faranno fatica ad affermarsi. 1. Delivery robots: dai droni volanti ai piccoli robots su strada (come quelli di KiwiBot), il mondo della consegna a domicilio del food sta radicalmente cambiando. Certo, in Italia toccherà aspettare ancora un po’. Forse anni, ma è bene ... Leggi la notizia su tpi

