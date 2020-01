Crociato rotto per Zaniolo, stagione finita (Di lunedì 13 gennaio 2020) Roma, infortunio per Nicolò Zaniolo, uscito in barella al 35′ minuto di Roma-Juventus. Accertamenti a Villa Stuart: rottura del Crociato anteriore. Infortunio per Zaniolo. Il centrocampista della Roma ha riportato la rottura del Crociato in occasione della partita contro la Juventus, vinta dai bianconeri per 2 a 1. Roma, infortunio per Nicolò Zaniolo Il giovane talento azzurro, dopo un inizio di partita da protagonista, si è accasciato dopo un movimento innaturale del ginocchio ed è rimasto a terra. Inutili i tentativi dello staff sanitario giallorosso, che hanno massaggiato l’arto per due minuti circa. Le lacrime di Zaniolo hanno fatto intendere dal primo minuto che l’infortunio potesse essere particolarmente grave. L’uscita dal campo in barella e le visite in ospedale: rottura del Crociato, operazione nella giornata di lunedì affidata al Professor ... Leggi la notizia su newsmondo

