Crisi libica, incontro tra Conte e al-Sarraj a Roma. Colloquio telefonico con Macron (Di domenica 12 gennaio 2020) Crisi Libia, Giuseppe Conte ha incontrato al-Sarraj a Roma. Il governo italiano di nuovo al centro della macchina diplomatica internazionale. Libia, l’Italia torna al centro del mondo per la visita di al-Sarraj che, dopo l’incidente diplomatico con Palazzo Chigi, ha deciso di recarsi a Roma per incontrare il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il premier italiano torna al centro quindi dell’operazione diplomatica e la prossima settimana incontrerà anche Erdogan e Abdel Fattah al-Sisi. Intanto, c’è stato un Colloquio telefonico con Macron. incontro Conte al-Sarraj a Roma Sarraj ha deciso di recuperare l’incontro saltato per la presenza a Roma di Haftar, ricevuto da Conte prima del legittimo capo di governo. La precedenza data al Generale ha creato un clima di tensione che aveva fatto saltare il vertice Conte-al-Sarraj. In seguito a una ... Leggi la notizia su newsmondo

