Crisi in Libia, il governo: “Tregua violata. Haftar si ritiri o risposta sarà violenta” (Di domenica 12 gennaio 2020) Sale la tensione in Libia dove la tregua annunciata a partire dalla mezzanotte di domenica 12 gennaio è stata già violata. La denuncia arriva in una nota emanata dal governo di Fayez Al Sarraj, che ha sottolineato che la piena attuazione del cessate il fuoco potrà avvenire solo con il ritiro dell'aggressore da dove è venuto". Sia l'esecutivo appoggiato dall'Onu, lo Gna, sia le forze fedeli al generale Haftar hanno affermato che ci sono stati combattimenti nella capitale Tripoli. Leggi la notizia su fanpage

