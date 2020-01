Cresce il divario tra ricchi e poveri. L’Italia è il paese con i numeri peggiori – Il rapporto Eurostat (Di domenica 12 gennaio 2020) In Italia i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri: il divario tra classi sociali non si colma e sembra essere destinato a irrobustirsi. Il 20% della popolazione con i redditi più alti può contare su entrate superiori a sei volte rispetto a quelle di coloro che fanno parte della fetta di popolazione più in difficoltà. Il dato è contenuto in un nuovo rapporto firmato Eurostat che mette in relazione i diversi gruppi di reddito, dal quale emerge che questo divario nel nostro paese, nel 2018, è aumentato passando dal 5,92% al 6,09%. Il massimo livello negativo era stato raggiunto nel 2016 con il 6,27%. Con questi numeri, l’Italia registra l’andamento peggiore in classifica con altri paesi Ue – alcuni tra i più popolosi – come la Germania al 5,07%, la Francia al 4,23%, il Regno Unito al 5,95% e la Spagna al 6,03%, in deciso calo ... Leggi la notizia su open.online

