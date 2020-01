CorMez: contro la Lazio Gattuso non ha mai guardato la panchina (Di domenica 12 gennaio 2020) Ancora un errore che costa caro al Napoli e che, scrive Monica Scozzafava sul Corriere del Mezzogiorno, costringe la squadra “a tornare a casa senza neanche l’onore delle armi dopo una prestazione (finalmente) all’altezza”. Il Napoli ha giocato “forse per la prima volta dopo mesi in maniera ordinata e con grande attenzione difensiva. In campo si sono riviste a tratti le geometrie di un tempo e, soprattutto nel secondo tempo, la squadra ha avanzato il baricentro e ha anche sfiorato in due occasioni il gol”. prima con Zielinski e il suo palo, poi con la parata di Strakosha su Insigne. Già con l’Inter c’erano stati segnali di ripresa, poi i tre errori avevano fruttato tre gol all’Inter. Ieri è accaduto lo stesso con Ospina e il gol di Immobile. La Scozzafava parla anche dei cambi del tecnico. Quando la Lazio segna è l’82’. “È il ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : CorMez: contro la #Lazio #Gattuso non ha mai guardato la panchina - ilNapolista - napolista : CorMez: sconfitta netta, ma il Napoli dimostra di non essere più una squadra allo sbando Gli azzurri non sfigurano… -