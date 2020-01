Coppa del Mondo di sci, l’Italia domina la combinata di Altenmarkt: vince Federica Brignone, terza Bassino e quinta Curtoni (Di domenica 12 gennaio 2020) Supremazia italiana sulla pista austriaca di Altenmarkt. Federica Brignone vince la combinata alpina di Coppa del Mondo di sci, dopo un SuperG perfetto in cui ha interpretato meglio di tutte le sue rivali le curve disegnate sul tracciato e uno slalom speciale in cui è riuscita a contenere la rimonta della favorita, la svizzera Wendy Holdener, seconda a 15 centesimi di distanza. A completare il podio c’è un’altra azzurra: la 23enne piemontese Marta Bassino. Dopo il secondo posto di Nicole Delago e il quarto di Sofia Goggia davanti a Francesca Marsaglia nella discesa libera di sabato, anche in questa domenica di gare l’Italia femminile si conferma la squadra più forte nelle discipline veloci con il quinto posto di Elena Curtoni. Per l’Italia femminile è l’undicesimo podio in stagione. Per Brignone è la seconda vittoria in stagione e la dodicesima assoluta. ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

ItaliaTeam_it : ABBONATO AL PODIO! ???? Seconda posizione per Dominik #Fischnaller nella tappa di Coppa del Mondo di Altenberg! RT… - Eurosport_IT : GRANDE FEDEEEEEEE, COMBINATA VINCENTE! ?????? 12a vittoria in carriera in Coppa del Mondo, la seconda in questa stagi… - ItaliaTeam_it : VAI CAMILLA! ???? In Coppa del Mondo a Katowice Camilla #Mancini è seconda nel fioretto! ?? RT, parata e risposta!… -