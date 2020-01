Conte: «Atalanta darà filo da torcere a tutti» VIDEO (Di domenica 12 gennaio 2020) Conte, le parole del tecnico dell’Inter dopo il pareggio sofferto maturato a San Siro contro l’Atalanta di Gasperini Un pareggio che alla fine sContenta solo i bergamaschi, vista l’occasione della squadra di Gasperini di vincere a San Siro con l’occasione sbagliata da Muriel. A San Siro tra Inter e Atalanta finisce 1-1 e al termine della gara mister Conte ha detto la sua in conferenza stampa. «L’Atalanta è una squadra che ha espresso un calcio intenso e molto fisico. Complimenti a loro perché per me ad oggi deve essere considerata una grande squadra e darà filo da torcere a tutti da qui agli anni a venire». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Paolo_Bargiggia : Quando non vince, Conte piange sempre gli assenti. Guadagna più lui da solo di tutta la rosa di @Atalanta_BC @Inter @Atalanta_BC #piangina - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Il nostro lavoro continua, avanti su questa strada' ???? Le parole di Antonio #Conte al termin… - Inter : Vigilia di Inter-Atalanta: in diretta da Appiano Gentile la conferenza di Antonio Conte -