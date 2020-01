Conferenza stampa Nicola: «Verona superiore, pagato sforzo in Coppa» (Di domenica 12 gennaio 2020) Conferenza stampa Nicola: le parole del tecnico del Genoa dopo la sconfitta subita al Bentegodi dall’Hellas Verona Davide Nicola è intervenuto in Conferenza stampa commentando la sconfitta subita dal suo Genoa, in rimonta, contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole. STANCHEZZA – «Stiamo cercando di migliorare i nostri equilibri, i ragazzi sono disponibili, tuttavia siamo ancora perfettibili. Siamo arrabbiati, vogliamo toglierci questa situazione e raccogliere il più possibile. Abbiamo cercato di alternare profondità e palleggio, tuttavia avremmo dovuto restare attaccati al risultato il più possibile. Probabilmente ci sono anche ragioni fisiche» SALVEZZA – «Ci credo, è una sfida comunque difficile. Il lavoro aiuta in questo caso» MERCATO – «Bisogna parlarne con la società. Abbiamo valori in rosa, ma abbiamo bisogno di completarla. Specialmente in difesa, ... Leggi la notizia su calcionews24

