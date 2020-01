Conferenza stampa Juric: «Nessuna rivalsa. Voglio bene al Genoa» (Di domenica 12 gennaio 2020) Conferenza stampa Juric: le parole in Conferenza stampa del tecnico dell’Hellas Verona dopo la vittoria sul Genoa Ivan Juric è intervenuto in Conferenza stampa dopo la vittoria in rimonta contro il Genoa grazie alle reti di Zaccagni e Verre. Queste le parole del tecnico croato. RIPRESA ENTUSIASMANTE – «In realtà anche il primo, penso che abbiamo creato tanto. Perin è stato fantastico, noi abbiamo dominato. E’ una vittoria strameritata e sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto» ATTACCO SENZA PUNTE – «Volevo togliere una punta sulla marcatura di Romero, pensavo di creare spazi. Andava meglio Verre in questo caso, rispetto ad un attaccante». VENDETTA – «No, assolutamente. E’ la squadra dove ho passato più anni. Voglio bene al Genoa». VERONA – «Stiamo migliorando a livello di gioco, oggi abbiamo fatto tante azioni belle, soprattutto il secondo gol. ... Leggi la notizia su calcionews24

juventusfc : ???? Inizia la conferenza stampa di Maurizio Sarri. Seguila LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : ?? REMINDER - La conferenza stampa di Maurizio #Sarri pre #RomaJuve è alle 13 ?? ?? LIVE su @JuventusTV ??… - OfficialASRoma : LIVE: La conferenza stampa di @PFonsecaCoach in vista di #RomaJuve -