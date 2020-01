Conferenza stampa Corini: «Brescia, alziamo il nostro livello» (Di domenica 12 gennaio 2020) Conferenza stampa Corini: le parole del tecnico del Brescia dopo la sconfitta maturata al Ferraris contro la Sampdoria (Alessio Eremita, inviato a Genova) – Il tecnico del Brescia Eugenio Corini è intervenuto in Conferenza stampa per analizzare la sconfitta contro la Sampdoria: «Abbiamo disputato 25 minuti buoni, poi loro hanno spinto e trovato il pareggio. Siamo entrati bene anche nella ripresa, ma il rigore ha cambiato le sorti della partita». Sulla lotta salvezza: «Dobbiamo renderci conto di essere in zona retrocessione, ci aspetta un girone di ritorno importante. La squadra comunque ha dimostrato di giocarsela con tutti, anche se in Serie A paghi ogni disattenzione. alziamo il nostro livello». Sul mercato: «Ne parlo sempre col presidente. Valuteremo come poter migliorare la squadra». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

