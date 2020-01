Commercialisti napoletani a confronto sulle nuove norme per la revisione legale (Di domenica 12 gennaio 2020) “Le recenti norme in materia di prevenzione della crisi d’impresa hanno previsto l’ampliamento della platea delle società a responsabilità limitate soggette alla revisione legale dei conti. A tale obbligo sono sottoposte le società che per due esercizi consecutivi superano anche uno solo dei seguenti parametri: 4 milioni di euro di attivo patrimoniale, ovvero 4 milioni di euro di ricavi, ovvero n. 20 dipendenti”. Sono gli obiettivi del convegno “Commercialisti e revisione legale, gli incarichi professionali tra opportunità e criticità”, organizzato dalla Commissione Marketing degli studi professionali dell’Ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, presieduto da Vincenzo Moretta, che si svolgerà lunedì prossimo, 13 gennaio alle ore 15,00. “Se da un lato le norme assicurano un maggiore controllo sulle imprese, ... Leggi la notizia su ildenaro

