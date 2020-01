Clima: un lago nel ghiacciaio del Monte Bianco, il pero fiorito in Puglia a dicembre. Effetti (e danni) sull’Italia dell’anno più caldo per l’Europa (Di domenica 12 gennaio 2020) Sul Gran Sasso non c’è più la neve, mentre sul Monte Bianco si è formato un lago e il ghiacciaio della Marmolada a questo ritmo sparirà in 25-30 anni. E se in Puglia il troppo caldo ha fatto fiorire a dicembre gli alberi di pero, stravolgendo completamente la programmazione degli agricoltori, nelle campagne lombarde la scorsa estate le alte temperature hanno bruciato angurie e peperoni. Le spiagge vengono erose, la siccità crea danni alle coltivazioni, le api non producono miele. Sono questi gli effetti concreti, nel nostro Paese, del secondo anno più caldo mai registrato a livello globale, il primo in assoluto in Europa. Il 2019 è stato l’ultimo di cinque anni di temperature record e ha chiuso il decennio più caldo mai registrato, come emerge dai dati del Copernicus Climate Change Service (servizio per le rilevazioni sulla temperatura del Centro europeo per le previsioni ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

soniabetz1 : RT @fattoquotidiano: Clima: un lago nel ghiacciaio del Monte Bianco, il pero fiorito in Puglia a dicembre. Effetti (e danni) sull’Italia de… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Clima: un lago nel ghiacciaio del Monte Bianco, il pero fiorito in Puglia a dicembre. Effetti (e danni) sull’Italia de… - nchesenso : RT @fattoquotidiano: Clima: un lago nel ghiacciaio del Monte Bianco, il pero fiorito in Puglia a dicembre. Effetti (e danni) sull’Italia de… -