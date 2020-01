Claudia Ruggeri Instagram, colazione “piccante” in lingerie: «Sei irresistibile!» (Di domenica 12 gennaio 2020) La bellissima Miss Claudia di Avanti un altro ogni giorno regala ai followers delle emozioni uniche attraverso il suo profilo social. Poche ore fa Claudia Ruggeri su Instagram ha dato il “buongiorno” agli ammiratori postando una posto decisamente “bollente”. La showgirl in lingerie è mozzafiato. Claudia ha un fisico talmente perfetto che sembra scolpito nel marmo. Tutte le curve sono al punto giusto. Un vero e proprio capolavoro della natura da ammirare per ore. Non c’è nulla da fare, è lei la regina indiscussa di Instagram. I followers davanti a tanta meraviglia sono completamente impazziti. Il post è stato invaso da numerosi like e commenti. Leggi anche –> Claudia Ruggeri Instagram magnifica “Poppea”, zip si apre sul décolleté: «Stanno per esplodere!» Claudia Ruggeri Instagram: colazione “piccante” in lingerie La bellissima Claudia ... Leggi la notizia su urbanpost

FetishItaliano : Claudia Ruggeri ci dedica il buongiorno @ClaudiaRuggeri #buongiorno #sexy #italy #bikini #nude #boobs #hot #morning - FrulloNoir : L’inferno minore che gioca con la vita e con la morte. La poesia di Claudia Ruggeri letta da Rosa Francesca Di Meo… - FetishItaliano : Claudia Ruggeri ci dà la buonanotte cosi @ClaudiaRuggeri #fetish #feet #piedi #italy #barefeet #heels #tacchi -