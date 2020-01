Christian De Sica sarà presente alla serata finale di Sanremo 2020 (Di domenica 12 gennaio 2020) Christian De Sica ha annunciato la sua presenza alla puntata finale del Festival di Sanremo 2020 in programma per sabato 8 febbraio. L’attore parteciperà in qualità di ospite ma avrà anche occasione di sfoggiare le sue doti canore, come anticipato da lui stesso. Christian De Sica a Sanremo 2020 La dichiarazione è giunta via radio alla trasmissione Viva Sanremo di Radio2 condotta da Pino Strabioli. De Sica ha infatti affermato di giungere sul palco della 70esima edizione del Festival della muSica italiana insieme a Diego Abatantuono, Donatella Finocchiaro, Paolo Rossi e Massimo Ghini. Tutti loro, ha continuato, sono invitati per cantare la canzone che hanno inciso per il film La mia banda suona il pop in uscita nelle sale cinematografiche il 24 febbraio. “Parteciperò dunque, ma come cantante“, ha ironizzato l’attore. Ha poi rivelato che in passato gli ... Leggi la notizia su notizie

Agenzia_Ansa : Christian De Sica, io sul palco per la finale di #Sanremo #ANSA