“Chiama un’ambulanza, ti amo”: e muore a 36 anni tra le braccia del marito (Di domenica 12 gennaio 2020) Liz Mellor, 36 anni, è morta all’improvviso a casa sua, dopo aver chiesto a suo marito di comporre il “999” aggiungendo un “ti amo”. Si era sentita poco bene durante il periodo natalizio, ma il suo medico di famiglia, l’aveva rassicurata, spiegandole che aveva contratto un semplice virus. Ma pochi giorni dopo capodanno Liz Mellor, … L'articolo “Chiama un’ambulanza, ti amo”: e muore a 36 anni tra le braccia del marito è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

