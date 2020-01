Chi era Paulo Goncalves, il pilota morto durante la Dakar 2020 (Di domenica 12 gennaio 2020) Dalla passione per le moto e per la Dakar al suo amore per la famiglia. Ecco chi era Paulo Goncalves, il pilota portoghese morto in Arabia. LISBONA (PORTOGALLO) – La Dakar 2020 piange la morte di Paulo Goncalves. Il pilota portoghese è deceduto durante la settima tappa in seguito ad una caduta e un successivo arresto cardiaco. Andiamo a ripercorrere la carriera del lusitano. Chi era Paulo Goncalves, la carriera del pilota portoghese Nato il 5 febbraio 1979 a Esposende, in Portogallo, Paulo Goncalves è sempre stato un grande appassionato della velocità tanto che nel 2006 ha provato per la prima volta la Dakar. Un amore a prima vita per il portoghese che ha sempre preso parte alla corsa rally più importante del mondo conquistando un secondo posto nel 2015. Nelle ultime stagioni i risultati sono mancati ma lui non ha mai mollato e si è presentato anche nel 2019 al via ... Leggi la notizia su newsmondo

