Chi è Ferruccio De Bortoli, l’ex direttore del Corriere della Sera (Di domenica 12 gennaio 2020) Chi è Ferruccio De Bortoli, l’ex direttore del Corriere della Sera e presidente della casa editrice Longanesi. La biografia e la vita privata. ROMA – Ferruccio De Bortoli è uno dei giornalisti più conosciuti in tutta Italia. Lunga la sua esperienza al Corriere della Sera, quotidiano che ha diretto per due volte prima di diventare editorialista. Andiamo a conoscere meglio una delle personalità più importante del mondo editoriale italiano. Chi è Ferruccio De Bortoli, la biografia del giornalista italiano Nato a Milano il 20 maggio 1953 (Toro), Ferruccio De Bortoli si è avvicinato al giornalismo nel 1973 quando è stato assunto come praticante al Corriere dei ragazzi. Una lunga esperienza che lo ha portato a ricoprire ruoli importanti in quasi tutti i giornali italiani. Nel 1997 è stato nominato direttore del Corriere della Sera. Un incarico avuto fino al 2003 ... Leggi la notizia su newsmondo

