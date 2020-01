Checco Zalone “Senza culo non vai da nessuna parte, ma il successo l'ho meritato” (Di domenica 12 gennaio 2020) Checcco Zalone racconta gli inizi della sua carriera e le umiliazioni subite e i primi successi 'quando ho avuto un'occasione ho dimostrato di sapermela meritare'. Mentre Tolo Tolo continua a riempire le sale cinematografiche, Checco Zalone racconta a Vanity Fair i momenti più difficili della sua carriera, anche quando a Zelig "ero un migrante disperato come tutti i migranti". Checco Zalone si gode il suo nuovo successo - qui la nostra recensione di Tolo Tolo, sta polverizzando tutti i record di incasso per un film italiano, ma come si dice non sono state sempre rose fiori per Checco che a Vanity Fair racconta i momenti più difficili della sua carriera artistica e come sempre lo fa senza peli sulla lingua iniziando da quelli più umilianti, ... Leggi la notizia su movieplayer

ignaziocorrao : Chiudo questa due giorni romana in un cinema di trastevere con un giudizio entusiasta sul film di Checco Zalone, ch… - fattoquotidiano : Checco Zalone, La Russa: “Ha truffato con trailer sovranista ma suo film è una storiella noiosa. Boldrini ci metter… - BlackBlokhin : @Gnarrrgh E onore a checco zalone -