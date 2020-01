“Che tempo che fa” – Quattordicesima puntata del 12 gennaio 2020 – Ilary Blasi, Vincenzo Mollica, Piero Angela, Mara Carfagna, tra i tanti ospiti. (Di domenica 12 gennaio 2020) Che tempo che fa, Quattordicesima puntata stagionale, con diverse novità in questa edizione. La prima, il cambio di rete. Dopo 14 anni su Rai 3 e gli ultimi due su Rai 1, il programma quest’anno è passato a Rai 2. La puntata è divisa in tre parti: una specie di anteprima nel preserale, poi in … L'articolo “Che tempo che fa” – Quattordicesima puntata del 12 gennaio 2020 – Ilary Blasi, Vincenzo Mollica, Piero Angela, Mara Carfagna, tra i tanti ospiti. Leggi la notizia su unduetre

astro_luca : Winter landscapes: Etna dressed in white, a familiar sight that always takes me back in time. Paesaggi invernali:… - CarloCalenda : 6 anni su Twitter, superarti i 200.000 follower. Ho provato a usarlo x rispondere e non solo come megafono. Molta i… - berlusconi : ???? Quella del 26 gennaio in Emilia Romagna è una sfida che fino a poco tempo fa sembrava impossibile e invece abbia… -