Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni di stasera 12 gennaio 2020 (Di domenica 12 gennaio 2020) Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni di stasera 12 gennaio 2020 Dopo una breve pausa, la redazione di Che tempo che fa torna con il primo appuntamento del 2020. Questa sera, 12 gennaio su Rai 2, Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback introdurranno ospiti e tematiche che inaugureranno le puntate del nuovo decennio. Tra gli ospiti in studio l’imprescindibile Enrico Brignano, Ilary Blasi e Vincenzo Mollica. La sezione iniziale, dedicata alla politica, vedrà invece come protagonista Mara Carfagna, Deputata del Popolo della Libertà e di Forza Italia. Detroit: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv Che tempo che fa: ospiti e musica con Annalisa, “Vento sulla Luna” Molto spazio sarà, infine, dedicato alla musica con Annalisa e Rkomi, due giovani artisti che dominano la sfera pop attuale. I due saranno presenti in studio per parlarci del ... Leggi la notizia su termometropolitico

