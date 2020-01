Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 12 gennaio 2020 (Di domenica 12 gennaio 2020) Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 12 gennaio 2020 su Rai 2 in prima serata alle 21:00. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 12 gennaio 2020 Dopo la pausa natalizia torna l’appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. ospiti della puntata: in esclusiva e per la prima volta nello studio di Che Tempo Che Fa la vicepresidente della Camera dei deputati Mara Carfagna, promotrice dell’Associazione Voce Libera, nata lo scorso dicembre; Piero Angela, da oltre quarant’anni il più amato divulgatore scientifico della tv, che ha festeggiato i suoi 91 anni con dieci puntate monografiche di Superquark+ su RaiPlay. Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 12 gennaio 2020 E ancora il giornalista Ferruccio De Bortoli, in libreria dal 23 gennaio ... Leggi la notizia su cubemagazine

