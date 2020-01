Che ne è stato della ballerina trapanese ferita alle gambe a Parigi

Ungheria - Orban inventa la natalità di Stato : «nazionalizzate» le cliniChe di fecondazione : Per il governo di Budapest l’aumento del tasso di fecondità è una priorità:?adesso è pari a 1,49, sotto la media Ue di 1,59. Di questo passo entro il 2050 la popolazione calerà di oltre il 20% rispetto al 1989

DiscariChe dei Casalesi - lo Stato lascia. Via il commissario e stop alla bonifica : Mario De Biase da metà dicembre non è più in carica. Era Stato nominato nel 2010 - Tra ministero dell’Ambiente e Regione accuse reciproche per il mancato intervento

SAMIRA EL ATTAR SCOMPARSA/ Procuratore capo : 'Perché non abbiamo arrestato Mohamed' : Gli ultimi movimenti di Mohamed Barbri, marito di SAMIRA El ATTAR, la mamma di Stanghella SCOMPARSA il 21 ottobre scorso. L'uomo è in Spagna ma...

GF Vip - Clizia Incorvaia e la verità sul bacio con Scamarcio : «Perché devo inventarlo? Se non fosse stato vero …» : La seconda puntata del “GF Vip” ha visto l’ingresso di altri inquilini nella casa più spiata d’Italia, ma non solo. Tensioni ed incontri inaspettati hanno aumentato l’attenzione del pubblico e diffuso suspense fra i concorrenti. Insomma, una serata ricca di colpi di scena alla quale ha visto un abile conduttore Alfonso Signorini destreggiarsi fra chiarimenti, scontri e nuove nomination. Nella lunga lista non poteva ...

Secondo la Tv di Stato dell’Iran l’Ayatollah Khamenei «è stato informato solo venerdì Che l’aereo è stato abbattuto» : L’Ayatollah Khamenei sarebbe stato a conoscenza solo da venerdì mattina che l’aereo ucraino è stato abbattuto da forze di Teheran. È stato poi Khamenei a convocare una riunione d’emergenza del Consiglio supremo di sicurezza nazionale in cui è stato deciso di ammettere “l’errore”. Screenshot dal canale Telegram di Irib È quanto ha dichiarato da Irib, la tv di stato iraniana, sui canali Telegram. Lo ...

Sondaggi - gli italiani contro Trump : uno su due pensa Che sia stato un errore uccidere Soleimani : Un Sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera delinea le preoccupazioni e le opinioni degli italiani sulla decisione del presidente Usa, Donald Trump, di uccidere Soleimani. Un elettore su due si dice contrario a questa azione, ritenendola pericolosa e temendo che possa far nascere un grave conflitto.Continua a leggere

Il Cantante MasCherato - svelata la prima identità del misterioso concorrente : “È stato difficile” : Il Cantante Mascherato è un programma televisivo italiano in onda dal 10 gennaio 2020, in prima serata su Rai 1 per quattro puntate, con la conduzione di Milly Carlucci. Il programma è l’adattamento italiano della versione statunitense e tedesca del talent show canoro The Masked Singer, ispirato a King of Masked Singer, format sudcoreano della MBC. Il programma è un talent show musicale con protagonisti alcuni personaggi del mondo dello ...

Texas primo stato Che rifiuta rifugiati : 04.46 Il Texas diventa il primo stato a rifiutare di accogliere i rifugiati nel 2020, in base all'ordine di Trump,che a settembre aveva lasciato ai singoli stati la scelta di accettarli o meno. Il governatore Abbott ha comunicato che il Texas deve concentrare i suoi finanziamenti su chi è già sul territorio, contando i "rifugiati, i migranti e i senzatetto di fatto tutti texani".E che lo stato, che ha accolto dal 2010 circa il 10% dei ...

Dopo Usa - Canada e Gran Bretagna anChe la Nato sostiene Che ad abbattere il Boeing ucraino è stato un missile iraniano. Ma Teheran nega : “Non è stato colpito” : Dopo Stati Uniti, Gran Bretagna e Canada, anche iI capo della Nato, Jens Stoltenberg, ha dichiarato che ad abbattere il Boeing della Ukraine International Airlines, precipitato martedì notte a Teheran subito Dopo il decollo, mentre era in corso l’attacco alle basi Usa in Iraq, potrebbe essere stato un missile iraniano. “Non entrerò nei dettagli della nostra intelligence – ha detto Stoltenberg – ma ciò che posso dire è che non ...

Aereo caduto in Iran - la Nato non esclude Che possa essere stato colpito da un missile : Disastro Aereo in Iran, dove un Boeing 737 della Ukraine Airlines è precipitato poco dopo il decollo da Teheran. Nessun superstite. Iran precipitato Aereo. Non ci sono superstiti. Un Boeing 737 della Ukraine Airlines è precipitato al suolo dopo il decollo all’aeroporto internazionale di Teheran Imam-Khomeini. A bordo c’erano 176 persone, tra equipaggio e passeggeri. Non ci sono superstiti. Secondo le prime ricostruzioni, a ...

Il ministro vola low cost? Meglio parlare d’altro. Ecco perché uno scatto di Di Maio in attesa di un volo come chiunque è stato molto usato contro di lui : Qualche giorno fa, in piene vacanze, una foto del ministro degli Esteri e capo politico dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio, ha fatto il giro dei social. Si trattava di uno scatto che lo riprendeva insieme alla sua fidanzata Virginia Saba all’aeroporto di Madrid in attesa di tornare in Italia. La fotografia li mostrava come una normalissima coppia di giovani, seduti in mezzo alla folla, su dei rustici sedili, come tutti gli altri, cercando di ...

The WitCher : l'impressionante compenso di Henry Cavill è stato rivelato! : È stato rivelato il compenso di Henry Cavill, protagonista della serie tv Netflix The Witcher, che a quanto pare risulta essere davvero sostanzioso. La serie tv Netflix The Witcher ha già riscosso un notevole successo dalla sua uscita e, nelle ultime ore, è stato rivelato il compenso del protagonista Henry Cavill, che risulta essere una cifra molto elevata. Come riferisce il sito VRG.com, a quanto pare la star Henry Cavill, nota per la sua ...

La ragazza d’autunno - il prodigioso racconto Che ha meritato di entrare nella shortlist degli Oscar 2020 ed è stato premiato a Cannes : Ha vinto molto eppure ancora troppo poco il prodigioso La ragazza d’autunno, opera seconda del giovane Kantemir Balagov, un 28enne dal talento assoluto e non a caso discepolo e pupillo del grande Alexandr Sokurov. Presentato a Cannes in Un Certain Regard – dove si è meritato il riconoscimento alla regia – e presente nella shortlist tra i film “internazionali” ai prossimi Oscar, il film in originale titola Dylda ovvero “spilungona” o “giraffa”, ...

Aereo ucraino caduto in Iran - tutte le prove Che indicano Che è stato abbattuto : Aereo ucraino caduto in Iran, le prove che indicano che è stato abbattuto Continua a suscitare moltissimi dubbi la storia dell’Aereo ucraino caduto nella mattina di mercoledì 8 gennaio 2020 in Iran, che ha provocato la morte di tutte e 176 persone a bordo: in meno di due giorni di indagini, infatti, le versioni ufficiali sono cambiate più volte. Prima si è parlato di un guasto tecnico, un’ipotesi avanzata soprattutto da Teheran, che ...