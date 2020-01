Che fine ha fatto Lauren Celentano, ex ballerina americana di “Amici”? Oggi protagonista in un video musicale (Di domenica 12 gennaio 2020) Sono in molti a ricordare Lauren Celentano, una ragazza travolta dalla passione della danza. Ex concorrente di “Amici”; si è classificata quarta tra i finalisti della diciassettesima edizione vincendo la categoria ballo. Il suo percorso nel talent è stato particolare. Lauren che è arrivata in Italia dall’America, dopo aver studiato danza per ben 15 anni decide di fare le audizioni per conquistare il banco più ambito della scuola. La sua passione così sconfinata l’ha portata a sperimentare l’arte e a cimentarsi in diversi stili. Lo studio e la devozione le hanno dato poi la possibilità di diventare una delle ballerine più preparate di quell’edizione. Amata dai professori ma non esonerata dalle critiche della professoressa Celentano, Lauren ha dimostrato il suo talento anche durante il serale attirando l’attenzione di Heather Parisi; la showgirl ... Leggi la notizia su velvetgossip

