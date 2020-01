C'è posta per te, padre rifiuta di incontrare la figlia: rabbia sui social - (Di domenica 12 gennaio 2020) Francesca Galici Clamore social per la storia di Vincenzo e Raffaella a C'è posta per te: l'uomo accetta di rivedere la figlia ma cambia idea dopo il rifiuto del perdono da parte della figlia; social scatenati contro il padre Gran debutto per Maria De Filippi e per C'è posta per te, che proprio oggi compie 20 anni. Una delle storie che hanno maggiormente colpito il pubblico a casa durante la prima puntata della nuova stagione del programma di Canale5 è quella di Raffaella, che ha deciso di rivolgersi a Maria De Filippi per riabbracciare suo padre Vincenzo. I due sono lontani da ormai molti anni e l'unica richiesta di Raffaella è stata quella di poter vedere suo padre da solo, senza la compagna. Una richiesta, questa, che non è stata accolta dall'uomo, che ha quindi deciso di chiudere la busta e mettere ancora più distanza tra se e sua figlia. In un primo momento sembrava che ... Leggi la notizia su ilgiornale

