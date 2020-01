C’è Posta per Te: figlia succube della madre chiude la busta in faccia al suo ex [FOTO] (Di domenica 12 gennaio 2020) Primo appuntamento del 2020 di C’è Posta per Te Maria De Filippi ieri sera ha in augurato la ventesima edizione di C’è Posta per Te. Una puntata ricca di grande emozioni e di ospiti. Infatti l’appuntamento ha preso il via con una sorpresa di Johnny Depp. Mentre la terza storia della serata riguardava due ex fidanzati è una suocera. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto. (Continua dopo le FOTO) La storia di Aurora, Antonietta e Bonny Aurora stava insieme a Bonny, ma la madre della ragazza non sapeva che il genero era già sposato con due figli. A quel punto lei si è trovata davanti ad un bivio: scegliere il compagno o il genitore. Ovviamente Aurora ha preferito la donna che l’ha messa al mondo, ma talmente il loro amore era forte che hanno deciso di raccontare un grossa bugia. In poche parole hanno fatto credere ad Antonietta che lui fosse padre di un ... Leggi la notizia su kontrokultura

cuucumberbatch : RT @aasjoke: cameron verresti a c’è posta per te, per me??? - KontroKulturaa : C'è Posta per Te: figlia succube della madre chiude la busta in faccia al suo ex [FOTO] - - PizeleoV : RT @MyGrindelwald: Johnny Depp on Italian tv show C’è posta per Te ???? #johnnydeppisinnocent #wearewithyoujohnnydepp #justiceforjohnnydepp… -