C’è Posta per te batte Alberto Angela: nuovo record all’esordio per la trasmissione di Maria De Filippi (Di domenica 12 gennaio 2020) C’è Posta per te batte Meraviglie di Alberto Angela: gli ascolti di sabato 11 gennaio Numeri straordinari per il ritorno di C’è Posta per te, la trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi che si conferma leader del sabato sera, almeno per quanto riguarda la consueta sfida degli ascolti con Rai 1. La prima puntata del 2020 ha infatti registrato 5.930.000 telespettatori con il 30,2% di share. Numeri che raramente ormai la tv generalista riesce a registrare, se non per eventi di massa come le partite della Nazionale o Sanremo. Non c’è stata dunque sfida con Meraviglie, il programma di Rai 1 condotto da Alberto Angela: la puntata di ieri ha totalizzato 3.831.000 spettatori con il 17,6% di share (la scorsa settimana, senza la concorrenza della De Filippi, si era attestato a 4.649.000 con il 23%). Insomma C’è Posta si conferma un usato sicuro per Canale 5, ... Leggi la notizia su tpi

