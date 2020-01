Caterina Balivo a tavola senza un filo di trucco: la [FOTO] sconvolge i fan perché… (Di domenica 12 gennaio 2020) Caterina Balivo non ha certo problemi a mostrarsi acqua e sapone e senza filtri. La conduttrice di “Vieni da me” ha fatto dell’autenticità il suo marchio di fabbrica, e nonostante il pubblico sia abituato a vederla bellissima e truccata di fronte ai riflettori, Caterina non teme il giudizio dei fan quando pubblica sul profilo FOTO struccata. Le critiche, certo, spesso arrivano. Ma soprattutto i complimenti, perché sebbene Caterina senza trucco sia diversa dalla sua versione televisiva, questo la accomuna alle donne che la seguono da casa. Mentre si prepara per andare in onda, mentre fa una bella corsetta a Villa Borghese oppure quando gioca con la sua piccola Cora: sono tante le occasioni in cui la conduttrice sceglie di mostrarsi così com’è, e stavolta la FOTO arriva direttamente dalla sua domenica in famiglia. La FOTO ha sconvolto i fan e il parere è unanime: è ... Leggi la notizia su velvetgossip

