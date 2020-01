Caso tesi copiata, il linguista: «La ministra deve dimettersi, manda in malora il nostro lavoro» (Di domenica 12 gennaio 2020) «La ministra Lucia Azzolina deve dimettersi. Non possiamo far passare che tutto è possibile, tutto è lecito, che si può attingere allegramente dal lavoro altrui. Questo si chiama plagio, ed è gravissimo se, come in questo Caso, è stato fatto da un ministro dell’Istruzione che, invece, dovrebbe essere in prima linea in una battaglia che noi docenti affrontiamo ogni giorno. Così, invece, manda in malora il nostro lavoro quotidiano». A parlare a Open è Massimo Arcangeli, linguista e critico letterario che oggi ha accusato la neoministra dell’Istruzione M5s Lucia Azzolina di aver copiato alcuni passaggi della sua tesi dai manuali Dizionario di psicologia di Galimberti, dal Trattato italiano di psichiatria di Pancheri e Cassano e dal Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali curato, per la versione italiana, da Andreoli, Cassano e Rossi. Senza citare le fonti né ... Leggi la notizia su open.online

