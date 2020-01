Caso Azzolina, la replica della ministra sulla tesi copiata: “Nessun plagio, tante sciocchezze” (Di domenica 12 gennaio 2020) Azzolina, la replica della ministra sulla tesi copiata: “Nessun plagio, tante sciocchezze” “Non fatevi prendere in giro, non é né una tesi di laurea, né un plagio“. Questa la risposta alle accuse la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, dopo che la Lega aveva chiesto le sue dimissioni perché avrebbe copiato buona parte della sua tesi di laurea specialista da autorevoli trattati di psicologia e psichiatria senza citare le fonti. “Ho sentito tantissime sciocchezze in queste ore, d’altra parte non mi stupisce che Salvini non sappia distinguere una tesi di laurea da una relazione di fine tirocinio Ssis (scuola di specializzazione all’insegnamento secondario). Non ha mai studiato in vita sua e sarebbe strano se le distinguesse”, ha detto il ministro in quota 5 Stelle rispondendo alle accuse del leader leghista. “L’unica ... Leggi la notizia su tpi

