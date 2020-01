Case appartenenti al Comune, Mastella valuta le possibilità per l’assegnazione (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Ancora una comunicazione a mezzo social da parte del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che riguarda le Case appartenenti al Comune sannita. “Nei prossimi giorni prendendo a riferimento una delibera della Regione vedrò di varare, se ne esistono le condizioni, una sanatoria per gli occupanti di Case del Comune. La delibera stabilisce che l’occupante possa ottenere l’assegnazione a condizione di avere i requisiti richiesti. E‘ previsto che l’alloggio sia occupato da tre anni, di non avere condanne penali in giudicato con pena detentiva non inferiore a sette anni ed impegno al pagamento. Vediamo nei prossimi giorni”. L'articolo Case appartenenti al Comune, Mastella valuta le possibilità per l’assegnazione proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

