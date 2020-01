Caos nel M5s, Di Maio sotto assedio: la sfida tra le donne del M5s per la leadership a due (Di domenica 12 gennaio 2020) Di alternative alla leadership di Luigi Di Maio al momento il viceministro M5s Stefano Buffagni non ne vede. Ma che ci sia un bisogno di «rilancio» per una «evoluzione» del Movimento, come dice in un’intervista a Repubblica, è innegabile. Saranno gli Stati generali grillini in programma la prossima primavera il momento clou della crisi pentastellata, con il Movimento da settimane alle prese tra assedio al capo politico, espulsioni e una prima micro-scissione, con la ventilata nascita del gruppo Eco dell’ex ministro Lorenzo Fioramonti. «Ci sono tanti avvoltoi in giro» dice Buffagni che le fughe dal Movimento dopo il flop delle Europee le aveva messe in conto: «Quando le cose non vanno bene, è facile scappare. Però dopo “l’adolescenza”, al M5s serve la costruzione di una cultura politica». Un cambio di passo invocato da più parti, che però riguarderebbe anche l’introduzione di una ... Leggi la notizia su open.online

