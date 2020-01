Campionati italiani ciclocross 2020: Dorigoni batte Bertolini e vince il suo primo tricolore tra gli Elite (Di domenica 12 gennaio 2020) L’azzardo di Jakob Dorigoni di correre con gli Elite e non con gli U23 è stato premiato. Il giovane atleta azzurro, infatti, ha conquistato il campionato italiano di ciclocross riservato alla massima categoria con una prestazione a dir poco fantastica. 2° posto per il campione uscente Giole Bertolini, mentre sul gradino più basso del podio sale Nicolas Samparisi che è riuscito ad avere la meglio sul vincitore del Giro d’Italia ciclocross Cristian Cominelli. Dorigoni è stato autore di una gara favolosa, la quale, nel suo piccolo, può ricordare taluni numeri di Mathieu van der Poel. Il bolzanino è andato via praticamente dopo appena una tornata ed è stato capace di mantenere i suoi tempi sul giro con costanza attorno agli 8’20”. Bertolini, dopo una partenza complicata, si è portato solitario al suo inseguimento, ma non è mai riuscito a dare il là a una parvenza di ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Campionati italiani ciclocross 2020: Dorigoni batte Bertolini e vince il suo primo tricolore tra gli Elite - zazoomblog : LIVE Ciclocross Campionati Italiani 2020 in DIRETTA: Jakob Dorigoni Campione d’Italia Elite! - #Ciclocross… - stefanozana : RT @Cicloweb_it: #CXNats Campionati Italiani a Schio: titolo a De Pretto tra gli juniores -