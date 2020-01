Calendario Serie A calcio: chi gioca la prossima giornata. Orari partite, tv, streaming, guida DAZN e Sky (18-20 gennaio) (Di domenica 12 gennaio 2020) Il campionato di Serie A 2019-2020 si appresta a cominciare, a partire dal prossimo fine settimana, il girone di ritorno con un ventesimo turno spalmato su tre giorni che promette scintille. Il programma si aprirà sabato 18 gennaio con tre anticipi: alle ore 15.00 Lazio-Sampdoria, alle 18.00 Sassuolo-Torino e alle 20.45 un interessantissimo Napoli-Fiorentina. Come di consueto domenica sarà la giornata principale con ben sei incontri tra cui il lunch match delle 12.30 tra Milan e Udinese, oltre al classico blocco delle ore 15.00 con Lecce-Inter, Brescia-Cagliari e Bologna-Verona. Alle 18.00 la Roma farà visita al Genoa, mentre la Juventus ospiterà il Parma allo Stadium alle 20.45. Infine il monday night vedrà la sfida tra l’Atalanta a caccia di punti per l’Europa ed una Spal in corsa per evitare la retrocessione. Con DAZN segui la Serie A Tim IN streaming, LIVE E ON DEMAND Di ... Leggi la notizia su oasport

