Caldara Atalanta, le prime parole del difensore: «Sono emozionato» (Di domenica 12 gennaio 2020) Caldara Atalanta, arrivano le prime parole del neo difensore orobico: «Sono emozionato. Dovrò lavorare, vengo con umiltà» Mattia Caldara è nuovamente un giocatore dell’Atalanta. Dopo l’ufficialità del suo approdo in nerazzurro, il difensore ha parlato ai microfoni ufficiali della società. Ecco il pensiero dell’ex Milan: «Sono emozionato, fin da quando Sono entrato nel cancello. Ho passato tanti anni qua ed è stato bellissimo incontrare tutti. Il ritorno? In questo momento deve essere un punto di partenza, non gioco da un anno e mezzo e sarà difficile. Sono venuto qua con umiltà, dovrò lavorare». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

