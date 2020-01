Calciomercato Lecce, dirigenza a lavoro. Tutti i possibili nomi in entrata (Di domenica 12 gennaio 2020) Calciomercato Lecce, il direttore sportivo Meluso è a lavoro. Saponara in stand by, salgono El Kaddouri e Vandeputte Con la testa alla partita di domani sera contro il Parma, il Lecce continua a guardarsi intorno per completare la propria rosa in questa sessione di Calciomercato invernale. Tuttosport fa il punto sulle possibili trattative dei salentini. Saponara poteva essere un nome caldo, ma la Fiorentina si è momentaneamente opposta. Adesso si valutano delle alternative, come El Kaddouri o il giovane Vandeputte del Vicenza. Il d.s. Meluso è a lavoro. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

