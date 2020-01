Calciomercato, le notizie di oggi: l’Atalanta riabbraccia Caldara. Girandola di scambi tra Torino, Spal e Fiorentina (Di lunedì 13 gennaio 2020) Calciomercato, le notizie di oggi – Completata la 19ª giornata di Serie A, le dirigenze dei club italiani tornano ad occuparsi del mercato, entrato nel vivo della sessione invernale. Il colpo in difesa è stato messo a segno dall’Atalanta, che riabbraccia Mattia Caldara. Possibili rinforzi nel reparto arretrato anche per Spal e Fiorentina. Caldara torna a casa – L’Atalanta ha ufficializzato il ritorno di Caldara: il calciatore arriva dal Milan a titolo temporaneo, acquisto della durata di 18 mesi con diritto di opzione. Torino e Spal, mosse in dirittura d’arrivo – Kevin Bonifazi è ad un passo dalla Spal. Operazione che dovrebbe chiudersi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro. La cessione di Bonifazi sbloccherebbe il mercato in entrata del Torino, che si garantirebbe il cash necessario per chiudere ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

GoalItalia : Asse caldo di calciomercato tra Juventus e Roma: Bernardeschi, Zaniolo e Pellegrini i nomi in ballo [?? La Stampa] - GoalItalia : La Juventus guarda in casa Lione: c’è Houssem Aouar tra i gioielli dell’OL nel mirino dei bianconeri ??? - GoalItalia : Milan su Jerome Boateng per rinforzare la difesa ???? -