Calciomercato Juventus, retroscena: blitz degli agenti di Demiral a Londra (Di domenica 12 gennaio 2020) Calciomercato Juventus – Titolare nelle ultime tre partite di campionato e in Supercoppa italiana, Merih Demiral ha sorpassato Matthijs de Ligt nelle gerarchie di Maurizio Sarri. Ripagando la fiducia del tecnico della Juventus con ottime prestazioni. Lo stato di grazia del difensore turco è stato notato anche da molti club europei, che da diverse settimane stanno monitorando l’ex giocatore del Sassuolo. Il calciatore ha preso fiducia ed al momento è titolare insieme a Bonucci. Calciomercato Juventus, Demiral via? Come è noto, Arsenal, Leicester e Manchester United anche di recente si sono scontrati con i propositi di incedibilità della dirigenza bianconera, che preferisce vendere Daniele Rugani in questa finestra di mercato. Nonostante ciò, le sirene inglesi non tacciono. Leggi anche: Mercato Juventus, brutte notizie dalla Francia: bianconeri preoccupati Al punto che, ... Leggi la notizia su juvedipendenza

GoalItalia : Asse caldo di calciomercato tra Juventus e Roma: Bernardeschi, Zaniolo e Pellegrini i nomi in ballo [?? La Stampa] - romeoagresti : #Juventus, canale preferenziale per #Orsolini: 22,5 milioni di spesa in caso di acquisto nell’estate 2020; 30 milio… - romeoagresti : #Juventus: #Rabiot non è sul mercato ????? ?? -