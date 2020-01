Calciomercato Inter, distanza minima col Chelsea per Giroud (Di domenica 12 gennaio 2020) Può essere Giroud il rinforzo di Calciomercato dell’Inter di Antonio Conte: le ultime sulla trattativa fra i nerazzurri e il Chelsea Ore decisive per l’Inter, molto attiva sul fronte Calciomercato: si cerca l’affondo decisivo per Olivier Giroud, attaccante del Chelsea. I nerazzurri stanno cercando di convincere il club londinese dopo aver ottenuto il sì del giocatore francese. Come riportato da FCInternews.it, le due parti avrebbero programmato un nuovo incontro per sbloccare il passaggio. Al momento ballano circa tre milioni fra l’offerta dei milanesi e le richieste di Lampard. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

